Правозащитник просит главу СК России взять под контроль дело об изнасиловании девушки в ОВД «Люблино»

В адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено обращение с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции московского ОВД, который может быть причастен к изнасилованию задержанной девушки.

Обращение направил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Правозащитник в своём письме обращает внимание, что в отношении сотрудника полиции уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 133 УК России («Понуждение к действиям сексуального характера»), предполагающей наказание до одного года лишения свободы, а не по статье об изнасиловании (ст. 131 УК), максимальный срок за которое — шесть лет лишения свободы.

«По моему мнению, не дано надлежащей правовой оценки действиям Лещева (подозреваемого сотрудника полиции. — RT) на предмет совершения им должностных преступлений по ст. 285, 286 УК России, т. е. превышения и злоупотребления им своими должностными полномочиями, несмотря на то что преступление происходило в служебном кабинете. До сих пор ему не избрана мера пресечения, обеспечивающая невозможность повлиять на ход следствия», — говорится в обращении.

Правозащитник просит председателя СК «провести проверку на предмет наличия перечисленных нарушений законодательства, оказать содействие в восстановлении и защите прав потерпевшей». Мельников считает, что в связи с общественным резонансом это дело для надлежащего расследования должно быть передано в центральный аппарат СК и взято под личный контроль главы ведомства.

Ранее в СМИ сообщали, что в августе 2021 года в ОВД «Люблино» пьяный оперативник якобы изнасиловал доставленную туда для допроса в качестве свидетеля 21-летнюю девушку.

По данным РИА Новости, материалы этого дела переданы следствию.