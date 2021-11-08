Правозащитник просит главу СК России взять под контроль дело об изнасиловании девушки в ОВД «Люблино»
- РИА Новости
Обращение направил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Правозащитник в своём письме обращает внимание, что в отношении сотрудника полиции уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 133 УК России («Понуждение к действиям сексуального характера»), предполагающей наказание до одного года лишения свободы, а не по статье об изнасиловании (ст. 131 УК), максимальный срок за которое — шесть лет лишения свободы.
«По моему мнению, не дано надлежащей правовой оценки действиям Лещева (подозреваемого сотрудника полиции. — RT) на предмет совершения им должностных преступлений по ст. 285, 286 УК России, т. е. превышения и злоупотребления им своими должностными полномочиями, несмотря на то что преступление происходило в служебном кабинете. До сих пор ему не избрана мера пресечения, обеспечивающая невозможность повлиять на ход следствия», — говорится в обращении.
Правозащитник просит председателя СК «провести проверку на предмет наличия перечисленных нарушений законодательства, оказать содействие в восстановлении и защите прав потерпевшей». Мельников считает, что в связи с общественным резонансом это дело для надлежащего расследования должно быть передано в центральный аппарат СК и взято под личный контроль главы ведомства.
Ранее в СМИ сообщали, что в августе 2021 года в ОВД «Люблино» пьяный оперативник якобы изнасиловал доставленную туда для допроса в качестве свидетеля 21-летнюю девушку.
По данным РИА Новости, материалы этого дела переданы следствию.