Cкончался экс-министр путей сообщения России Морозов

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Умер экс-министр путей сообщения России, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов.
Cкончался экс-министр путей сообщения России Морозов
  • РИА Новости

Согласно данным корпоративной газеты РЖД «Гудок», Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни.

«Руководство ОАО «РЖД», Роспрофжел и ветераны железнодорожного транспорта скорбят о большой потере, уходе из жизни товарища и друга и выражают искренние соболезнования семье и близким Вадима Николаевича Морозова. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Вадим Морозов окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1977 году. Он был дважды удостоен благодарности от президента России, награждён орденом Почёта, медалью «За развитие железных дорог», медалью Минтранса России «За заслуги в развитии транспортного комплекса России» и прочими наградами.

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