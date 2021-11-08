В Свердловской области произошёл пожар на пилораме

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Спасатели потушили возгорание в здании пилорамы в посёлке Режик Свердловской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пожар ... полностью потушен», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пожар вспыхнул в населённом пункте Режик городского округа Белоярский на территории ООО «Новолес» на общей площади 2 000 кв. м в металлическом здании пилорамы.

Позднее пламя перешло на кирпичное административно-складское здание, но вскоре было ликвидировано. Пострадавших в результате пожара не оказалось.

Пожарные уже провели проливку и разборку сгоревших конструкций, с места возгорания дан полный отбой.

Ранее сообщалось, что по факту гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Свердловской области возбуждено уголовное дело.

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