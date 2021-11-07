Кабмин направит финансирование на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге

Правительство России направит финансирование на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В сообщении говорится, что «федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан».

«Более 1,1 млрд рублей на эти цели будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область. Такое распоряжение утвердило правительство», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.