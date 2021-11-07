Защита намерена обжаловать арест обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Москве

Защита намерена подать апелляцию на арест четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Владимир Васильев.

«Конечно, я подам жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному. В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест — это точно совершенно избыточная мера», — приводит ТАСС заявление.

По словам Васильева, адвокаты других обвиняемых также обжалуют меру пресечения.

Ранее суд отправил под арест до 5 января 2022 года всех четверых обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.