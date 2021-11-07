Переговоры глав МИД России и Венесуэлы пройдут 8 ноября

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Феликса Пласенсии намечены на 8 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Уточняется, что повесткой переговоров станет развитие ситуации в Венесуэле.

«В частности — шаги правительства Н. Мадуро по стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Особую актуальность переговорам добавляют региональные и муниципальные выборы, назначенные в Венесуэле на 21 ноября.

«Российская принципиальная позиция заключается в том, что решение внутривенесуэльских разногласий должно быть мирным, политическим, соответствующим Конституции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Отмечается также, что Россия продолжит поддерживать правительство Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с главой МИД страны и вице-президентом государства Делси Родригес.