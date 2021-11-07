Переговоры глав МИД России и Венесуэлы пройдут 8 ноября
- РИА Новости
Уточняется, что повесткой переговоров станет развитие ситуации в Венесуэле.
«В частности — шаги правительства Н. Мадуро по стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране», — говорится в сообщении.
Особую актуальность переговорам добавляют региональные и муниципальные выборы, назначенные в Венесуэле на 21 ноября.
«Российская принципиальная позиция заключается в том, что решение внутривенесуэльских разногласий должно быть мирным, политическим, соответствующим Конституции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.
Отмечается также, что Россия продолжит поддерживать правительство Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета.
Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с главой МИД страны и вице-президентом государства Делси Родригес.