Переговоры глав МИД России и Венесуэлы пройдут 8 ноября

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Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы Феликса Пласенсии намечены на 8 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Переговоры глав МИД России и Венесуэлы пройдут 8 ноября
  • РИА Новости

Уточняется, что повесткой переговоров станет развитие ситуации в Венесуэле.

«В частности — шаги правительства Н. Мадуро по стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Особую актуальность переговорам добавляют региональные и муниципальные выборы, назначенные в Венесуэле на 21 ноября.

«Российская принципиальная позиция заключается в том, что решение внутривенесуэльских разногласий должно быть мирным, политическим, соответствующим Конституции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Отмечается также, что Россия продолжит поддерживать правительство Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с главой МИД страны и  вице-президентом государства Делси Родригес.

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