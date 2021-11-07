В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после избиения подростка

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после избиения подростка
  • © sledcom.ru

«Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 14-летний подросток жестоко избил ровесника, нанося удары по голове ногами и руками, после чего запись происшествия разместили в интернете.

В настоящее время решается вопрос о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Жизни и здоровью пострадавшего ребёнка ничто не угрожает, он проходит амбулаторное лечение, уточнили следователи. 

Ранее прокуратура Хабаровского края организовала проверку информации о жестоком избиении ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить