В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после избиения подростка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 14-летний подросток жестоко избил ровесника, нанося удары по голове ногами и руками, после чего запись происшествия разместили в интернете.

В настоящее время решается вопрос о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Жизни и здоровью пострадавшего ребёнка ничто не угрожает, он проходит амбулаторное лечение, уточнили следователи.

Ранее прокуратура Хабаровского края организовала проверку информации о жестоком избиении ребёнка.