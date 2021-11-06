В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Леонова

В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Алексея Леонова Светланы. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

РИА Новости

«Светлана Павловна родилась в 1940 году. Многие годы посвятила работе в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в редакционно-издательском отделе», — говорится в сообщении. Отмечается, что «госкорпорация «Роскосмос» и сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным и близким Светланы Павловны». Ранее сообщалось, что вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась.