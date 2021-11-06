В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Леонова

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В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Алексея Леонова Светланы. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Леонова
  • РИА Новости

«Светлана Павловна родилась в 1940 году. Многие годы посвятила работе в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в редакционно-издательском отделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «госкорпорация «Роскосмос» и сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным и близким Светланы Павловны».

Ранее сообщалось, что вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась.

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