В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы космонавта Леонова
- РИА Новости
«Светлана Павловна родилась в 1940 году. Многие годы посвятила работе в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в редакционно-издательском отделе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «госкорпорация «Роскосмос» и сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным и близким Светланы Павловны».
Ранее сообщалось, что вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась.