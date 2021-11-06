Полиция нашла обстрелявшего машину врача реанимации в Свердловской области

Сотрудники полиции нашли мужчину, который стрелял по автомобилю врача больницы для коронавирусных больных в Асбесте.

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Асбесте обстреляли машину врача-реаниматолога реанимации для пациентов с коронавирусом, а также здание больницы.