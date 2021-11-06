Полиция нашла обстрелявшего машину врача реанимации в Свердловской области

Короткая ссылка
Сотрудники полиции нашли мужчину, который стрелял по автомобилю врача больницы для коронавирусных больных в Асбесте.
Полиция нашла обстрелявшего машину врача реанимации в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершённом преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Асбесте обстреляли машину врача-реаниматолога реанимации для пациентов с коронавирусом, а также здание больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить