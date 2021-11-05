В РЖД прокомментировали заявления о блокировке Россией поставок угля на Украину из Казахстана

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РЖД не ограничивают перевозки грузов, в том числе угля, из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В РЖД прокомментировали заявления о блокировке Россией поставок угля на Украину из Казахстана
  • РИА Новости

«В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей», — приводит ТАСС сообщение.

В РЖД подчеркнули, что «никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет».

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

По его словам, блокировка происходит со стороны компании «Российские железные дороги», которая не даёт разрешения на проезд вагонов с углём через Россию.

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