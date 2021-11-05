Голикова: ситуация с COVID-19 осложнилась в десяти регионах России

За неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в десяти российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в десяти субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — цитируют Голикову на сайте оперштаба по борьбе с распространением пандемии.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.