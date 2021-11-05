Вузы в Бурятии с 8 по 14 ноября будут работать в дистанционном режиме

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Пресс-служба Министерства образования и науки Бурятии сообщила, что вузы в регионе с 8 по 14 ноября будут работать в дистанционном режиме.

«Сегодня в оперштабе принято следующее решение: с 8 ноября по 14 ноября учреждения среднего профессионального образования (СПО) города Улан-Удэ переходят на дистанционный режим. В районах республики учреждения СПО работают в штатном режиме при усилении входного фильтра», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «вузы республики с 8 ноября по 14 ноября работают в дистанционном режиме».

Также сообщается, что «школы с 8 ноября работают в штатном режиме при усилении входного фильтра».

Кроме этого, в обычном формате продолжат работу дошкольные учреждения образования.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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