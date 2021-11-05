В МЧС предупредили о сильном ветре и осадках на севере Сахалина

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В трёх районах на севере Сахалинской области днём 6 ноября ожидаются сильный ветер и осадки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Днём 6 ноября на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов ожидаются умеренные осадки, на побережьях усиление ветра до 15—20 м/с», — сообщили в ведомстве.

В МЧС по Сахалинской области рекомендуют жителям указанных районов на период действия предупреждений без особой необходимости не покидать населённые пункты, в том числе отложить выезды на рыбалку, охоту. Туристическим группам, которые находятся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территории Сибири температурная аномалия достигнет +20 °С.

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