Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице «более-менее» стабилизировалась, исходя из показателей заболеваемости и госпитализаций населения.
Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в столице
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«По динамике заболевания и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась: сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 тыс. ежесуточно, доходило до 8 тыс.», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, окончательная картина станет ясна после завершения периода нерабочих дней в столице 7 ноября.

Ранее мэр заявил, что в Москве нерабочие дни продлевать не будут.

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