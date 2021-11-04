Экономист Масленников посоветовал купить подарки к Новому году в ноябре

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников посоветовал купить подарки к Новому году в ноябре.

«Подарками закупаться никогда не лишне по той причине, что всегда не хватает времени. Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в декабре цены могут вырасти.

Как отметил Масленников, ноябрь — наиболее подходящий месяц для покупки непродовольственных товаров, которые дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.