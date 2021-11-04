Экономист Качалов дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу»

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Экономист Игорь Качалов дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу».
Экономист Качалов дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу»
  • Reuters

«Есть самая распространённая уловка продавцов, которые считают себя самыми умными, а остальных — глупыми. Они делают следующее: кто-то за день, а кто-то за неделю повышает цену на свой товар. Кто в полтора, а кто и в два раза. А потом просто рисуют скидку 50% (или хотя бы 30%)», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Качалова, новая цена при этом может оказаться даже выше, чем до такой «скидки».

Экономист считает, что нужно держать правильную «социальную дистанцию» с ретейлерами, поэтому лучше уточнить цены на интересующие товары уже сейчас.

«Например, какой-то конкретный смартфон. Для этого нужно зайти на два-три сайта (а лучше — на пять) и посмотреть цены сегодня. Не забыть их, выписать на бумажку», — советует эксперт.

Он рекомендует сравнить эти цены с теми, которые будут 10 ноября.

«В некоторых случаях вы будете неприятно удивлены, увидев, что где-то цены выросли в два раза, чтобы в пятницу объявить скидку», — уточнил Качалов.

Кроме того, экономист посоветовал зайти на сайты с обзорами цен, где можно узнать, сколько стоит один и тот же товар в разных магазинах.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

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