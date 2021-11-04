Пять человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Крыму
- РИА Новости
«На автодороге граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, столкнулись три автомобиля», — приводит ТАСС сообщение.
В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, а затем с Volkswagen, который двигался сзади.
Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области пострадали семь человек.