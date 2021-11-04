Пять человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Крыму

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В результате столкновения трёх автомобилей недалеко от курортного города Алушта в Крыму пострадали пять человек. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Пять человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Крыму
  • РИА Новости

«На автодороге граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта произошло ДТП, столкнулись три автомобиля», — приводит ТАСС сообщение.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, а затем с Volkswagen, который двигался сзади. 

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области пострадали семь человек. 

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