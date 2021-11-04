Автоэксперт Попов дал советы по покупке подержанной машины

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Автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по покупке подержанной машины.
Автоэксперт Попов дал советы по покупке подержанной машины
  • РИА Новости

«Достоверных способов убедиться, что машина из-под такси, нет. На самом деле это и не нужно, ведь самое главное — определить износ», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, рискованно приобретать неухоженный автомобиль, поэтому осмотр перед покупкой должен проводиться крайне тщательно.

Как отметил Попов, необходимо изучить, билась машина или нет, красили ли её.

«Затем смотрим состояние подвески, измеряем компрессию двигателя. В связи с тем, что по 69 закону в такси может работать ИП или частник, человек может ездить на личной машине и использовать её в такси. В такой ситуации мы увидим только, что машина была в очень жёсткой эксплуатации после осмотра», — уточнил он.

Эксперт также напомнил, что если машина числилась за юрлицом, то её можно проверить на сайте ГИБДД.

«Там можно увидеть, какие регистрационные действия с машиной совершались, была ли она в такси. Также можно посмотреть историю электронного ПТС машины», — добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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