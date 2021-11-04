Власти Москвы рассказали о планах по развитию метро на ближайшие годы

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о планах по развитию метро на ближайшие годы.
Власти Москвы рассказали о планах по развитию метро на ближайшие годы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С 2022 до конца 2024 года за счёт средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на восьми линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные», — заявил Бочкарёв.

Он отметил, что основной задачей на этот период по-прежнему является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). В частности, в ноябре 2021 года должно быть открыто сразу десять станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Всего на БКЛ будет 31 станция и три электродепо. Полностью закончить строительство линии предполагается в конце 2022 года или в начале 2023-го.

Также планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова» и Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха», станции «Новомосковская» Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка».

Кроме того, предусмотрено начало работ по продлению Арбатско-Покровской линии в район Гольяново.

Ранее kp.ru сообщал, что Москомархитектура утвердила дизайн станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.

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