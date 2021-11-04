В «Опоре России» напомнили о правилах безопасного онлайн-шопинга

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напомнил о правилах безопасного онлайн-шопинга.
В «Опоре России» напомнили о правилах безопасного онлайн-шопинга
  • Pixabay

В беседе с Life.ru он заявил, что нужно внимательно изучить сайт, на котором планируется совершить покупку, поскольку существуют фейковые ресурсы.

«Они опасны не только тем, что могут получить все деньги за покупку и не выслать товар, но и украсть персональные данные, а потом продать их другим мошенникам, тогда жертва рискует попасть в списки для прозвона от «банков» и потерять ещё больше денег», — пояснил эксперт.

По словам Сигала, лучше всего совершать покупки в официальных приложениях или на реальных сайтах продавцов.

Он отметил, что также важно сразу узнать условия возврата средств или товара, если тот окажется бракованным или не подойдёт.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

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