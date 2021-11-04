Аналитик Бодрова дала советы по онлайн-покупкам

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала советы по онлайн-покупкам.
Аналитик Бодрова дала советы по онлайн-покупкам
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«Часто интернет-магазины предлагают скидочные акции клиентам, которые заказывают товары у них впервые. Этими акциями действительно стоит воспользоваться», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам Бодровой, также можно подписаться на рассылку магазина, чтобы получать электронные письма о распродажах и специальных предложениях.

Как отметила специалист, есть различные сообщества в соцсетях и мессенджерах, которые отбирают востребованные бренды одежды, обуви и аксессуаров, на которые действуют скидки.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев напомнил о кешбэк-сервисах в онлайн-магазинах.

«Второй популярный способ — это использование специальных купонов, участие в распродажах, поиск предложений на специальных купонных сайтах. Там собраны самые привлекательные акции из множества магазинов в интернете», — сказал он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

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