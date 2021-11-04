Спецназ ЗВО провёл учения в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Военнослужащие совершили рейд по тылам условного противника, в ходе которого выследили «шпиона» и получили особо важные данные.
Также был проведён марш-бросок по пересечённой местности на бронеавтомобилях «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К».
Кроме того, участники манёвров отработали навыки стрельбы, поразив цели из винтовок АС «Вал» и «Винторез».
Ранее Nation News сообщало, что экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в рамках учений отработали ракетные удары в Чёрном море.