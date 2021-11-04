Спецназ ЗВО провёл учения в Нижегородской области

Разведывательно-диверсионные спецподразделения Западного военного округа приняли участие в манёврах на полигоне Сормово в Нижегородской области.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Военнослужащие совершили рейд по тылам условного противника, в ходе которого выследили «шпиона» и получили особо важные данные.

Также был проведён марш-бросок по пересечённой местности на бронеавтомобилях «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К».

Кроме того, участники манёвров отработали навыки стрельбы, поразив цели из винтовок АС «Вал» и «Винторез».

Ранее Nation News сообщало, что экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в рамках учений отработали ракетные удары в Чёрном море.