В Краснодарском крае завели шесть уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Четыре дела ведут по статье «Использование заведомо подложного документа», одно — по факту мошенничества, а шестое связано с должностным преступлением.
Как ранее передавал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.