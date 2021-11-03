В Краснодарском крае завели шесть уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации

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С середины 2021 года полиция Кубани выявила 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации. По шести случаям ведутся уголовные дела.
В Краснодарском крае завели шесть уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Четыре дела ведут по статье «Использование заведомо подложного документа», одно — по факту мошенничества, а шестое связано с должностным преступлением.

Как ранее передавал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

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