В Краснодарском крае завели шесть уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации

С середины 2021 года полиция Кубани выявила 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации. По шести случаям ведутся уголовные дела.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Четыре дела ведут по статье «Использование заведомо подложного документа», одно — по факту мошенничества, а шестое связано с должностным преступлением.

Как ранее передавал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.