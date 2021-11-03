Продлён сбор заявок на участие в просветительской премии «Знание»

Сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание» продлён до 14 ноября.

Об этом сообщает kp.ru.

Подать заявку могут общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ.

«Мы учредили премию «Знание» для того, чтобы найти лучших просветителей России, создать своего рода знак качества в просветительстве, а также выявить и показать миру те проекты, которые пока не получают заслуженного внимания», — заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

С 15 по 21 ноября экспертная комиссия определит шорт-лист из четырёх претендентов по каждой из номинаций. 29 ноября члены почётного жюри выберут лауреатов.

Церемония награждения пройдёт 7 декабря.

Ранее «Взгляд» сообщал, что награду присуждают российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на телевидении и радио, просветительские фильмы и мероприятия.