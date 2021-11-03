Экономист дал советы по проведению нерабочих дней

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев, основатель общественного движения «Аврора», дал советы по проведению нерабочих дней.

«Во-первых, сейчас ехать в отпуск, вероятнее всего, не стоит», — заявил он в беседе с Life.ru.

Второй совет — съездить один раз за покупками продуктов на весь период нерабочих дней.

Также Заборцев предложил подумать об инвестициях в себя и свою семью.

«Вынужденный простой на работе стоит потратить на профессиональную книгу, общение по телефону и видеосвязи с коллегами, с которыми давно хотели пообщаться. Сядьте и основательно подумайте о своих профессиональных целях, задачах и перспективах», — считает эксперт.

Ранее медицинский психолог «СМ-Клиника» Гульнара Сотская в беседе с газетой «Известия» дала советы россиянам на нерабочие дни.