Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение женщины при пожаре
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на районную администрацию.
В январе 2021 года Хопрячкова стала свидетельницей пожара в летней кухне одного из дворов. Она бросилась в дом и помогла находившейся внутри женщине выйти на улицу.
Хопрячкова — социальный работник седьмого отделения ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов.
Ранее progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области наградили школьника Данила Черенева, спасшего девочку из ямы с кипятком.