Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение женщины при пожаре

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Жительницу хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области Ольгу Хопрячкову наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения».
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение женщины при пожаре
  • © ГУ МЧС России по Ростовской области

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на районную администрацию.

В январе 2021 года Хопрячкова стала свидетельницей пожара в летней кухне одного из дворов. Она бросилась в дом и помогла находившейся внутри женщине выйти на улицу.

Хопрячкова — социальный работник седьмого отделения ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ранее progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области наградили школьника Данила Черенева, спасшего девочку из ямы с кипятком.

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