Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение женщины при пожаре

Жительницу хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области Ольгу Хопрячкову наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на районную администрацию.

В январе 2021 года Хопрячкова стала свидетельницей пожара в летней кухне одного из дворов. Она бросилась в дом и помогла находившейся внутри женщине выйти на улицу.

Хопрячкова — социальный работник седьмого отделения ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ранее progorod43 сообщал, что в правительстве Кировской области наградили школьника Данила Черенева, спасшего девочку из ямы с кипятком.