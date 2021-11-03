В Томской области рассказали о введённых в эксплуатацию квадратных метрах жилья

В Томской области ввели в эксплуатацию более 260 тыс. кв. м жилья в январе — сентябре 2021 года, что на 7,8% превышает показатель девяти месяцев 2020-го.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на Томскстат.

На долю индивидуального жилищного строительства приходится свыше 76%. В целом частных домов в регионе построили на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Ввод жилья в городах и посёлках городского типа составил 112,6 тыс. кв. м. Наибольший объём жилищного строительства приходился на Томск — введено 101,8 тыс. «квадратов» жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 37,2%», — отметили в Томскстате.

В сельской местности в эксплуатацию ввели 149,6 тыс. кв. м жилья.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.