В Томской области рассказали о введённых в эксплуатацию квадратных метрах жилья
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на Томскстат.
На долю индивидуального жилищного строительства приходится свыше 76%. В целом частных домов в регионе построили на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
«Ввод жилья в городах и посёлках городского типа составил 112,6 тыс. кв. м. Наибольший объём жилищного строительства приходился на Томск — введено 101,8 тыс. «квадратов» жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 37,2%», — отметили в Томскстате.
В сельской местности в эксплуатацию ввели 149,6 тыс. кв. м жилья.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.