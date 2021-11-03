Россияне назвали характеристики автомобиля мечты

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Сервис «Авито Авто» провёл исследование и выяснил, какие характеристики должны быть у автомобиля мечты россиян.
Россияне назвали характеристики автомобиля мечты
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Опрос показал, что для 48% респондентов машина мечты стоит в пределах 2 млн рублей, для 47% — дороже.

По словам 39% участников исследования, лучшие автомобили производят в Германии, далее следует Япония (33%), на третьем месте — Южная Корея (5%).

Как заявили 42% россиян, они предпочитают бензиновый двигатель. Ещё 22% выбирают гибридный, 13% — дизельный и 10% — электрический.

Идеальным типом кузова респонденты считают для себя кроссовер и внедорожник (24% и 31% соответственно). 15% опрошенных отдают предпочтение седану, 11% — универсалу, ещё 9% — хетчбэку или лифтбэку.

Ранее технический директор сети автосалонов Максим Рязанов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к зиме.

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