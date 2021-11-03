Специалист дал рекомендации по предотвращению мошеннических звонков

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Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн дал рекомендации по предотвращению мошеннических звонков.
Специалист дал рекомендации по предотвращению мошеннических звонков
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что частично помочь способны приложения-блокировщики.

«Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом. Но тут проблема, что никаких гарантий никто не даёт. Мы не подписываем договор, а просто берём и скачиваем. Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка», — сказал Букштейн.

По его словам, нужно проявлять осторожность, так как из-за каких-то установок может быть заблокирован и жизненно важный номер.

Ранее доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина в беседе с ФАН назвала общие признаки, по которым можно распознать любую финансовую пирамиду.

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