СК возбудил дело об убийстве после обнаружения трёх тел на месте пожара в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тел трёх человек на месте пожара в Тверской области.

Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

Тела трёх мужчин были обнаружены при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково. Личности погибших устанавливаются.

«По итогам проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство трех лиц, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом)», — заявили в СК.

При осмотре места происшествия было обнаружено, что дом отключён от коммуникаций и не электрифицирован.

Очаг возгорания находился под лестничным маршем первого этажа.

Ранее в Рязанской области при пожаре в жилом доме погибли два человека.