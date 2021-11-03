СК возбудил дело об убийстве после обнаружения трёх тел на месте пожара в Тверской области

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Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тел трёх человек на месте пожара в Тверской области.
СК возбудил дело об убийстве после обнаружения трёх тел на месте пожара в Тверской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

Тела трёх мужчин были обнаружены при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково. Личности погибших устанавливаются.

«По итогам проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство трех лиц, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом)», — заявили в СК.

При осмотре места происшествия было обнаружено, что дом отключён от коммуникаций и не электрифицирован.

Очаг возгорания находился под лестничным маршем первого этажа.

Ранее в Рязанской области при пожаре в жилом доме погибли два человека.

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