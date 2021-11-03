Специалисты заявили о росте спроса на жильё на фоне нерабочих дней

Специалисты рассказали о росте спроса на жильё на фоне нерабочих дней в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, за последнюю неделю спрос на новостройки увеличился на 39%, на вторичное жильё — на 11,9%.

«Многие из тех, кто уже подбирал жильё, постарались максимально ускорить совершение сделки», — уточнил он.

По его мнению, это может быть вызвано текущей эпидемиологической ситуацией и её возможными последствиями.

Со своей стороны, заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов подтвердил, что спрос на квартиры в конце октября — начале ноября продемонстрировал резкий рост. По его словам, это связано в первую очередь с повышением ключевой ставки.

Так, покупатели стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки, объяснил эксперт.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию на рынке жилья.