В Кремле прокомментировали данные Financial Times о смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные издания Financial Times о смертности от COVID-19 в России.

«Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой», — сказал он.

По словам Пескова, Голикова неоднократно комментировала тему избыточной смертности и приводила соответствующие цифры.

Ранее британское издание опубликовало материал, где говорится, что избыточная смертность от COVID-19 в России с начала пандемии превысила 750 тыс.