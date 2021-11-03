В Кремле прокомментировали данные Financial Times о смертности от COVID-19 в России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные издания Financial Times о смертности от COVID-19 в России.
В Кремле прокомментировали данные Financial Times о смертности от COVID-19 в России
  • Reuters

«Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой», — сказал он.

По словам Пескова, Голикова неоднократно комментировала тему избыточной смертности и приводила соответствующие цифры.

Ранее британское издание опубликовало материал, где говорится, что избыточная смертность от COVID-19 в России с начала пандемии превысила 750 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить