Юрист Кузнецов напомнил о мерах поддержки бизнеса в пандемию

Короткая ссылка
Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов напомнил о мерах поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.
Юрист Кузнецов напомнил о мерах поддержки бизнеса в пандемию
  • Reuters

«С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, — юридические лица и ИП», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если малое или среднее предприятие относится к наиболее пострадавшим отраслям, то можно подать заявление на грант — для этого достаточно дистанционно обратиться в Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря.

Как отметил Кузнецов, предусмотрены и субсидии на трудоустройство безработных, которые предоставляются в качестве частичной компенсации затрат работодателя на выплату зарплаты. Речь идёт о трудоустройстве граждан, зарегистрированных в центрах занятости.

«15 декабря 2021 года — последний день, когда работодатель может направить заявление о включении его в реестр для предоставления субсидий при трудоустройстве безработных», — уточнил юрист.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить