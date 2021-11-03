Юрист Кузнецов напомнил о мерах поддержки бизнеса в пандемию

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов напомнил о мерах поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

«С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, — юридические лица и ИП», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если малое или среднее предприятие относится к наиболее пострадавшим отраслям, то можно подать заявление на грант — для этого достаточно дистанционно обратиться в Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря.

Как отметил Кузнецов, предусмотрены и субсидии на трудоустройство безработных, которые предоставляются в качестве частичной компенсации затрат работодателя на выплату зарплаты. Речь идёт о трудоустройстве граждан, зарегистрированных в центрах занятости.

«15 декабря 2021 года — последний день, когда работодатель может направить заявление о включении его в реестр для предоставления субсидий при трудоустройстве безработных», — уточнил юрист.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.