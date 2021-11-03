Полиция проверит данные об уничтожении медиками в Кургане вакцины от коронавируса

Сотрудники полиции проверят информацию СМИ о том, что медицинские работники в Кургане уничтожали неиспользованную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по Курганской области.

«Мы проведём проверку фактов, изложенных в публикации», — заявили в министерстве.

Как сообщило URA.RU, некоторые жители Кургана покупали QR-коды, при этом записываясь на вакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». В сообщении говорится, что медики якобы выливали в раковину неиспользованную вакцину.

Также в МВД сообщили, что правоохранительные органы в Курганской области возбудили уголовное дело по факту внесения ложных сведений о вакцинации от COVID-19. В регионе задержали сотрудницу одной из больниц и двоих её предполагаемых соучастников, продававших QR-коды местным жителям.