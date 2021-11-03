Экипажи подлодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» провели учения в Чёрном море

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Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в рамках учений отработали ракетные удары в Чёрном море.
Экипажи подлодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» провели учения в Чёрном море
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Подлодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки, получили приказ на ликвидацию обнаруженных морских целей условного противника.

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ», — отметили в пресс-службе.

Утром 30 октября в Чёрное море зашёл вооружённый крылатыми ракетами эсминец США USS Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота.

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