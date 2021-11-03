По факту задымления на шахте «Байкаимская» в Кузбассе организована проверка

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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку из-за задымления на шахте «Байкаимская».
По факту задымления на шахте «Байкаимская» в Кузбассе организована проверка
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет.

Ранее министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев заявил, что на шахте «Байкаимская» в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков.

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