По факту задымления на шахте «Байкаимская» в Кузбассе организована проверка

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку из-за задымления на шахте «Байкаимская».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет.

Ранее министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев заявил, что на шахте «Байкаимская» в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков.