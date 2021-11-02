В Омске расширят практику применения QR-кодов

В Омске вместо локдауна, на котором настаивал Роспотребнадзор, собираются расширить практику применения QR-кодов. Нововведение начнёт действовать с 4 ноября.

Такое решение принято на заседании оперштаба, передаёт gorod55.ru.

«По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу. Но с 4 ноября расширяется перечень сфер, где необходимы QR-коды для доступа — это организации общественного питания (за исключением работы навынос), торговые центры и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерских», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.