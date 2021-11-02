В Иркутской области арестовали бывшего замглавы Минстроя Рейльяна
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- РИА Новости
«Да, информацию подтверждаем. Арестован, находится в СИЗО-1 Иркутска. За расследованием уголовного дела осуществляется надзор», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.
Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметил он.
Рейльяну предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее источник сообщил РБК, что экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян был задержан на прошлой неделе. В настоящее время бизнесмен арестован.