Экономист Конягина назвала признаки финансовой пирамиды

Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина назвала общие признаки, по которым можно распознать любую финансовую пирамиду.

Об этом она рассказала в беседе с ФАН.

Как объяснила Конягина, одним из самых первых и важных признаков являются обещания невероятно высоких процентных ставок.

Ещё пара показателей финансовой пирамиды — это скрытая отчётность и тезис «приведи друга».

«Когда вас заманивают в финансовое мероприятие, лучше сперва поинтересоваться наличием лицензии и переписать её номер. Также обязательно проверить на сайте Центробанка. Очень важно, чтобы название компании и номер регистрации совпадали с данными на сайте. Тогда можно быть уверенным, что это не мошенники», — пояснила профессор.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.