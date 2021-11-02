Экономист Конягина назвала признаки финансовой пирамиды

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Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина назвала общие признаки, по которым можно распознать любую финансовую пирамиду.
Экономист Конягина назвала признаки финансовой пирамиды
  • Reuters

Об этом она рассказала в беседе с ФАН.

Как объяснила Конягина, одним из самых первых и важных признаков являются обещания невероятно высоких процентных ставок.

Ещё пара показателей финансовой пирамиды — это скрытая отчётность и тезис «приведи друга».

«Когда вас заманивают в финансовое мероприятие, лучше сперва поинтересоваться наличием лицензии и переписать её номер. Также обязательно проверить на сайте Центробанка. Очень важно, чтобы название компании и номер регистрации совпадали с данными на сайте. Тогда можно быть уверенным, что это не мошенники», — пояснила профессор.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.

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