В Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам за взятку
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные СУ СК России по региону.
По данным следствия, с декабря 2018 по июнь 2019 года осуждённый, находясь в должности инспектора Госавтодорнадзора, получил от руководителя одной из организаций Благовещенска, которая осуществляла перевозку грузов автотранспортом, взятку в виде топливной карты. На неё были зачислены 60 тыс. рублей.
В обмен на взятку мужчина не останавливал транспорт, принадлежащий данной компании. В результате организация и её водители избегали привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП России (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Отмечается, что отбывать наказание фигурант дела будет в колонии общего режима.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае перед судом предстали двое бывших полицейских, требовавших взятку от подозреваемого.