В Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам за взятку

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В Амурской области бывшего инспектора отдела контроля международных автомобильных перевозок Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора приговорили к шести годам лишения свободы за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.
В Амурской области суд приговорил экс-инспектора Госавтодорнадзора к шести годам за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные СУ СК России по региону.

По данным следствия, с декабря 2018 по июнь 2019 года осуждённый, находясь в должности инспектора Госавтодорнадзора, получил от руководителя одной из организаций Благовещенска, которая осуществляла перевозку грузов автотранспортом, взятку в виде топливной карты. На неё были зачислены 60 тыс. рублей.

В обмен на взятку мужчина не останавливал транспорт, принадлежащий данной компании. В результате организация и её водители избегали привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП России (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).

Отмечается, что отбывать наказание фигурант дела будет в колонии общего режима.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае перед судом предстали двое бывших полицейских, требовавших взятку от подозреваемого.

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