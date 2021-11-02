Эксперт по кибербезопасности Чебышев предупредил об опасных приложениях для смартфонов

Каждый месяц злоумышленники создают сотни новых вредоносных приложений, которые маскируются под самые популярные (WhatsApp, Telegram, Viber и др.), по сути являясь шпионскими программами, которые крадут данные банковских карт.

Об этом пишет Life.ru.

Эксперт Лаборатории Касперского Виктор Чебышев отметил, что приложения на неофициальных площадках всё ещё остаются основным вектором заражения устройств на базе Android.

Тем не менее и в официальном магазине порой встречаются вредоносные и нежелательные программы.

«Например, некоторое время назад мы встречали рекламное и вредоносное ПО, которое распространялось в Google Play под видом модов для популярной игры Minecraft», — отметил Чебышев.

Другое популярное направление у злоумышленников — подделка онлайн-фоторедакторов и иных пользующихся популярностью приложений.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.