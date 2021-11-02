Эксперт по кибербезопасности Чебышев предупредил об опасных приложениях для смартфонов

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Каждый месяц злоумышленники создают сотни новых вредоносных приложений, которые маскируются под самые популярные (WhatsApp, Telegram, Viber и др.), по сути являясь шпионскими программами, которые крадут данные банковских карт.
Эксперт по кибербезопасности Чебышев предупредил об опасных приложениях для смартфонов
  • Pixabay

Об этом пишет Life.ru.

Эксперт Лаборатории Касперского Виктор Чебышев отметил, что приложения на неофициальных площадках всё ещё остаются основным вектором заражения устройств на базе Android.

Тем не менее и в официальном магазине порой встречаются вредоносные и нежелательные программы.

«Например, некоторое время назад мы встречали рекламное и вредоносное ПО, которое распространялось в Google Play под видом модов для популярной игры Minecraft», — отметил Чебышев.

Другое популярное направление у злоумышленников — подделка онлайн-фоторедакторов и иных пользующихся популярностью приложений.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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