РЭО приступил к формированию Зелёного рейтинга регионов

Российский экологический оператор (РЭО) закончил подготовительный этап работ и перешёл к непосредственному формированию Зелёного рейтинга регионов и регоператоров.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что формирование соответствующего рейтинга позволит оценить вклад субъектов России и регионов в создание комплексной системы по обращению с ТКО в стране.

«Рейтинг призван повысить социальную ответственность госорганов и отраслевых компаний, а также создать здоровую конкурентную среду среди них, повысить инвестиционную привлекательность в отрасли. Лидеры рейтинга будут удостоены «Зелёной премии» и смогут рассчитывать на приоритетность при поддержке своей деятельности, станут представителями просветительской кампании», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях Зелёного рейтинга, созданного совместно с Российским экологическим оператором.