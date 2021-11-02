Институт Пушкина назвал «спутник» словом года в России
- © Институт Пушкина
«По результатам анализа на первое место вышло слово «спутник»: его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше», — цитирует Осадчего РИА Новости.
Рост частотности употребления слова связан с повсеместным обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом, пояснил он.
Второе место заняло слово «Афганистан», третье — «Северный поток».
Ранее Оксфордский словарь назвал vax главным словом 2021 года.