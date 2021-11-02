Институт Пушкина назвал «спутник» словом года в России

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Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «спутник» словом года. За год его употребление выросло в девять раз, пояснил проректор института по науке, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.
Институт Пушкина назвал «спутник» словом года в России
  • © Институт Пушкина

«По результатам анализа на первое место вышло слово «спутник»: его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше», — цитирует Осадчего РИА Новости.

Рост частотности употребления слова связан с повсеместным обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом, пояснил он.

Второе место заняло слово «Афганистан», третье — «Северный поток».

Ранее Оксфордский словарь назвал vax главным словом 2021 года.

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