Институт Пушкина назвал «спутник» словом года в России

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «спутник» словом года. За год его употребление выросло в девять раз, пояснил проректор института по науке, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий.

«По результатам анализа на первое место вышло слово «спутник»: его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше», — цитирует Осадчего РИА Новости.

Рост частотности употребления слова связан с повсеместным обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом, пояснил он.

Второе место заняло слово «Афганистан», третье — «Северный поток».

Ранее Оксфордский словарь назвал vax главным словом 2021 года.