Специалисты по кибербезопасности рассказали об опасности новых вирусов

Короткая ссылка
Технический директор Trend Micro в России и СНГ (компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности) Михаил Кондрашин и специалист по цифровой безопасности Сергей Вакулин рассказали о современных вирусах, поражающих смартфоны.
Специалисты по кибербезопасности рассказали об опасности новых вирусов
  • Reuters

На смену «червям» пришли современные вирусы, такие как WCRY, LOCKY, CERBER, SODINOKIBI, RYUK, заявил он в беседе с URA.RU.

«Полное шифрование данных на устройстве или кража приватной информации — это только часть тех бед, которые могут настигнуть пользователя», — добавил специалист.

В свою очередь, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин добавил, что сегодня гаджеты часто поражает «троян», способный проникнуть в систему устройства, чтобы потребовать за восстановление биткоины либо полностью её уничтожить.

Также, по его словам, существуют вирусы, которые пользователи загружают сами, например кейлоггеры.

Они перехватывают всё, что печатает пользователь во время заполнения таких полей, как, например, «логин» или «пароль».

«Рекомендую в социальных сетях, мессенджерах всегда ставить двухфакторную аутентификацию 2FA и пользоваться антивирусным программным обеспечением», — заключил Вакулин.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить