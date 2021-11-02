Специалисты по кибербезопасности рассказали об опасности новых вирусов

Технический директор Trend Micro в России и СНГ (компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности) Михаил Кондрашин и специалист по цифровой безопасности Сергей Вакулин рассказали о современных вирусах, поражающих смартфоны.

На смену «червям» пришли современные вирусы, такие как WCRY, LOCKY, CERBER, SODINOKIBI, RYUK, заявил он в беседе с URA.RU.

«Полное шифрование данных на устройстве или кража приватной информации — это только часть тех бед, которые могут настигнуть пользователя», — добавил специалист.

В свою очередь, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин добавил, что сегодня гаджеты часто поражает «троян», способный проникнуть в систему устройства, чтобы потребовать за восстановление биткоины либо полностью её уничтожить.

Также, по его словам, существуют вирусы, которые пользователи загружают сами, например кейлоггеры.

Они перехватывают всё, что печатает пользователь во время заполнения таких полей, как, например, «логин» или «пароль».

«Рекомендую в социальных сетях, мессенджерах всегда ставить двухфакторную аутентификацию 2FA и пользоваться антивирусным программным обеспечением», — заключил Вакулин.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.