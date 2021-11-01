В Татарстане более 3 млрд рублей выделили на поддержку субъектов СМБ

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В Татарстане на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено свыше 3 млрд рублей.
В Татарстане более 3 млрд рублей выделили на поддержку субъектов СМБ
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом рассказал первый замминистра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, передаёт «Реальное время».

В настоящее время продолжаются программы микрозаймов, займов «Строительство», поручительств по кредитам, субсидирования затрат самозанятым, грантов для социальных предпринимателей и ряд нефинансовых мер поддержки, добавил Сибгатуллин.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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