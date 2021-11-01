Иммунолог Жемчугов прокомментировал сообщения о выявлении штаммов «лямбда» и «мю» в России

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».

«Мутационный процесс — он непрерывен, у вирусов, у бактерий заложен во внутреннем своём генотипе, то есть предрасположенность уже есть. Непрерывно эти мутации происходят — как бусинки в калейдоскопе перепрыгивают», — объяснил Жемчугов.

Он добавил, что дальше «отбираются новые конструкции вирусов с теми мутациями, которые ему дают преимущество как перед внешней средой, так и перед своими предшественниками — собратьями-вирусами».

По словам эксперта, этот мутационный процесс не останавливается, теперь включился фактор отбора, то есть коллективный иммунитет, который был создан, — и к уханьскому штамму тоже.

«И сюда включается естественный иммунитет у переболевших, в том числе и иммунитет, созданный вакцинами, — вот это всё вместе тоже давит на вирус, на отбор, чтобы он получал новые мутации, которые будут оберегать его от действия вакцинного иммунитета и иммунитета переболевших, что и происходит. Мы видим повторные заболевания штаммом «дельта», который сейчас преобладает всё больше, то есть он вытесняет всех своих предшественников», — добавил специалист.

Жемчугов подчеркнул, что стоит вакцинироваться.

«Может быть, чуть раньше по срокам, чем хотелось бы, но полгода, мне кажется, — самый такой нормальный вариант как для переболевших, так и для вакцинированных. Если коллективный иммунитет на планете не будет достаточен в короткое время, чтобы подавить полностью пандемию, то не исключена вероятность, что вирус произведёт новые мутации», — заключил собеседник RT.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».

Доминирующим штаммом коронавируса в России является «дельта», сообщает Интерфакс со ссылкой на слова Акимкина.