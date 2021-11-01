В Москве завершается строительство экоцентра в парке «Яуза»

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Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что работы по строительству здания экоцентра в парке «Яуза» подходят к концу.
В Москве завершается строительство экоцентра в парке «Яуза»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, экоцентр площадью более 1,2 тыс. кв. м появится в пойме реки Чермянки.

«Строительство объекта ведётся на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок», — приводятся в материале слова заммэра.

Уточняется, что в экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.

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