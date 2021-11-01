Бочкарёв: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 55%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 55%.
Бочкарёв: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 55%
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Строительство 11-километрового восточного участка БКЛ метро, в состав которого войдут станции «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», идёт хорошими темпами: на сегодняшний день его общая готовность составляет 55%», — приводит слова Бочкарёва пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что готовность станции «Печатники» оценивается в 45%.

«На станции почти наполовину завершено возведение основных конструкций — уложено 22 тыс. кубометров бетона, также продолжается возведение внутренних перегородок. Строители приступили к архитектурно-отделочным работам», — добавил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что на 70% завершён вынос инженерных сетей.

«Почти наполовину выполнены работы по гидроизоляции станции «Печатники». В ноябре планируется начать монтаж инженерных систем. Кроме того, начинается разработка котлована пересадочного узла», — добавил он.

Станция БКЛ «Печатники» вместе с одноимённой станцией Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией МЦД-2 войдут в состав ТПУ, который станет одним из крупнейших в столице.

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