В Петербурге проводят проверку после смертельного ДТП с байкером и пешеходом

В Санкт-Петербурге проводится проверка после смертельного ДТП с участием мотоциклиста и пешехода, который переходил дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора.

Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла 31 октября около 11:40. Момент аварии зафиксировали камеры.

Личность мотоциклиста установлена — это мужчина 1988 года рождения. После ЧП он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По некоторым данным, у него сломан позвоночник.

Пострадавший пешеход скончался на месте.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.