В Петербурге проводят проверку после смертельного ДТП с байкером и пешеходом
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- РИА Новости
Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Трагедия произошла 31 октября около 11:40. Момент аварии зафиксировали камеры.
Личность мотоциклиста установлена — это мужчина 1988 года рождения. После ЧП он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По некоторым данным, у него сломан позвоночник.
Пострадавший пешеход скончался на месте.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.