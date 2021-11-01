RTД запускает новый проект для поддержки молодых документалистов

Дирекция документального вещания RT запускает новый медиапроект aRTel.doc. Его задача — популяризировать документальное кино и поддержать начинающих документалистов.

На платформе https://arteldoc.com будут публиковаться работы молодых авторов, у каждого из которых появится шанс получить обратную связь от жюри, зрителей и экспертов.

Лучших авторов ждёт стажировка в RТ, продвижение учебных фильмов на международную аудиторию, а также возможность стать частью команды канала.

Участвовать в конкурсе могут как студенты и выпускники профильных вузов и факультетов, так и любители.

Также на платформе будет открыта онлайн-школа документального кино.

В настоящее время принимаются заявки на обучение.

Узнать новости о платформе и результаты конкурса документалистов можно в аккаунтах проекта в соцсетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Telegram, а также на YouTube.